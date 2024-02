Ansys Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Wer derzeit in die Aktie von Ansys investiert, wird eine Dividendenrendite von 0 % feststellen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwareindustrie einen geringeren Ertrag von 2,17 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividendenausschüttung des Unternehmens und einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Ansys beträgt 63, während vergleichbare Unternehmen aus der Softwarebranche im Durchschnitt ein KGV von 56 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Ansys daher derzeit überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Ansys lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung bezüglich Ansys. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Jedoch ergibt eine Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien 6 "Schlecht"-Signale und 3 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.