Ansys Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse von Ansys zeigt, dass der aktuelle Kurs von 298,86 USD 3,17 Prozent unter dem GD200 (308,64 USD) liegt, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 291,53 USD, was einem Abstand von +2,51 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich für den Aktienkurs ein "Neutral"-Rating, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen zur Grundlage genommen wird.

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ansys derzeit bei 52,01 Euro, was 25 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 69 Euro. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Ansys 0 % aus, was 2,35 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,35 %. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Ansys haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.