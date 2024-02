Ansys Aktie: Was war das denn?

Die Aktie von Ansys wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt etwa 3,88% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Ansys

Am 13.02.2024 verzeichnete Ansys einen Rückgang von 3,04% an den Finanzmärkten. Das Kursziel von Ansys liegt bei 317,61 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,25.

Einschätzung der Analysten

Die vergangenen fünf Handelstage haben insgesamt zu einem Rückgang von 2,77% geführt, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet. Die Stimmung der Analysten in den Bankhäusern ist eindeutig pessimistisch angesichts dieser Entwicklung.

Laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 317,61 EUR, was einem Kurspotenzial von +3,88% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da der jüngste Kursverlauf einen schwachen Trend aufweist.

Analyse des Analystenratings

Von den 16 analysierenden Experten sind 2 der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 2 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen, sich aber nicht euphorisch äußern. 10 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und die Bewertung “halten” vergeben. Dennoch sind 2 Analysten nach wie vor der Meinung, dass die Aktie zum Verkauf steht.

Der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, liegt bei 25,00%. Dieses positive Verhältnis wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Die aktuelle Einschätzung der Aktie von Ansys zeigt ein gemischtes Bild, das die Unsicherheit am Markt widerspiegelt. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Marktbedingungen in naher Zukunft ändern und ob sich die Bewertungen der Analysten entsprechend anpassen werden.

