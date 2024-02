Ansys Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Aktie von Ansys weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Software" wird die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysten haben die Aktie von Ansys in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Einstufung versehen. Aus diesem Mix ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Für die Aktie liegt das durchschnittliche Kursziel bei 305,83 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 342,28 USD eine erwartete Kursentwicklung von -10,65 Prozent bedeutet.

Das Sentiment rund um die Aktie von Ansys wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Ansys wies jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ansys um 21,5 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Software"-Branche liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten bei -4,28 Prozent, während Ansys mit 25,78 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.