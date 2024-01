Ansys Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Ansys-Aktie wurde von 7 Analysten bewertet, wobei 3 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Ansys. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 305,83 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -7,95 Prozent vom letzten Schlusskurs (332,24 USD) fallen könnte. Aufgrund dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ansys-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 39,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ansys basierend auf der RSI-Bewertung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Ansys. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Ansys basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Fundamental betrachtet ist Ansys im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 63,83 liegt, was einem Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,15 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.