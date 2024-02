Ansys Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Sentiment und Buzz rund um Ansys wurde über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung. Die Analysten haben dem Unternehmen in den letzten 12 Monaten drei Mal eine positive Einschätzung, drei Mal eine neutrale Bewertung und einmal eine negative Bewertung vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, erwarten diese eine negative Kursentwicklung und geben ein mittleres Kursziel von 305,83 USD an, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, mit der Einschätzung "Gut" in den Diskussionen der letzten zwei Wochen. Allerdings zeigt die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien auch einige negative Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung führt. In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite von Ansys bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt und führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.