Ansys Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 11 Tagen, während an drei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt positiv über das Unternehmen Ansys gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale ergeben. Es gab 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu keinem "Gut"-Signal basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsintensität, wurde Ansys als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung erhielt dagegen eine "Schlecht"-Einstufung, was zu einem Gesamtwert von "Schlecht" für Ansys führte.

Der Relative Strength-Index ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Ansys. Der RSI7 lag bei 76,71, was als "Schlecht" eingestuft wurde, während der RSI25 bei 57,37 lag und daher als "Neutral" betrachtet wurde. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Ansys-Aktie, wobei 3 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Ansys-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 305,83 USD, was einem Abwärtspotenzial von -7,92 Prozent entspricht.

Basierend auf diesen Analysen erhält Ansys insgesamt ein "Neutral"-Rating.