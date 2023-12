Ansys Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Ansys-Aktie wird von Analysten als "Neutral" eingestuft, basierend auf einer langfristigen Einschätzung. Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass 3 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht sind. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 305,83 USD, was einer prognostizierten Performance von -15,48 Prozent entspricht, da der aktuelle Preis bei 361,86 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, während die Gesamtbewertung der Analysten auf "Neutral" festgelegt wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ansys-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 309,98 USD, was eine Abweichung von +16,74 Prozent zum letzten Schlusskurs von 361,86 USD darstellt, und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (294,72 USD) weist eine Abweichung von +22,78 Prozent auf und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Ansys-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv in den letzten beiden Wochen. Positive Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Auswertung von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Neutral" Empfehlung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Ansys verzeichnet, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen nahm ebenfalls zu, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.