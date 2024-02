Ansys Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ansys-Aktie liegt bei 61,49, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 63. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Ansys-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +25,19 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -3,37 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance jedoch um 554,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Ansys-Aktie derzeit als "Neutral", wobei 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -7,28 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ansys eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Ansys-Aktie 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was sie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment macht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.