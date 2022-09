Ansys-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Bereits seit Anfang des Jahres geben die Kurse am gesamten Markt kräftig nach. Dem folgte auch die Aktie von Ansys. So kam es zu einem Rückgang von 350 auf 215 EUR im Juni. Aktuell notiert das Wertpapier schon wieder etwas höher. Damit besteht die Chance, dass sich ein valider Boden bildet. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich… Hier weiterlesen