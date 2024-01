Ansys Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Ansys war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab fünf positive und acht negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ansys daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit auf eine positive Richtung hindeutete. Aufgrund der Häufung der Kaufsignale erhält Ansys auch eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ansys derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb Ansys auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Ansys im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,89 Prozent erzielt, was 30,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 11,01 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 9,92 Prozent, und Ansys liegt aktuell 31,97 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.