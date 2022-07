Ansys Aktie: Reagiert die Aktie?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Ansys am 26.07.2022, 06:49 Uhr, mit dem Kurs von 257.92 USD. Die Aktie der Ansys wird dem Segment "Anwendungssoftware" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Ansys in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ansys wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Ansys erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 5 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Ansys aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (301,44 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 16,88 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 257,92 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Ansys erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ansys. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 9 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.