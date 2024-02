Ansys Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Aktie von Ansys weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Somit handelt es sich aus finanzieller Sicht um eine unrentable Investition, was von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ansys in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral", auch wenn 5 negative und 4 positive Signale aus den sozialen Medien gewonnen werden konnten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ansys liegt bei 63, während der Branchendurchschnitt in der "Software"-Branche bei 56,16 liegt. Dies deutet darauf hin, dass Ansys aus fundamentalen Kriterien überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Ansys bei 327,83 USD liegt, was einer Entfernung von +4,91 Prozent vom GD200 (312,5 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 320,54 USD, was einem Abstand von +2,27 Prozent entspricht. Somit wird auch auf der Grundlage der technischen Analyse der Aktienkurs von Ansys als "Neutral" eingestuft.