Ansys Aktie: Quo vadis?

Der Softwareanbieter Ansys schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,19 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,19 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ansys-Aktie hat einen Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,06) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ansys.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ansys-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +7,44 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit gemäß der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.