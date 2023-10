Ansys-Aktie: Mittelfristiges Kursziel von 322,15 EUR

Die Aktie des Softwareunternehmens Ansys wird derzeit nicht korrekt bewertet, so die Einschätzung von Analysten. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 322,15 EUR und liegt damit um +12,94% über dem aktuellen Kurs.

• Am 09.10.2023 legte die Aktie um +1,48% zu

• Guru-Rating bei Ansys bleibt unverändert bei 3,68

Am gestrigen Tag erfuhr die Ansys-Aktie einen Zuwachs von +1,48%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie insgesamt um +4,70%, was eine relativ optimistische Marktmeinung widerspiegelt.

Obwohl das Wachstum überrascht haben mag – Experten erwarten in der Regel eine positive Entwicklung -, scheint es eindeutig zu sein: Das mittelfristige Kursziel für Ansys beträgt aktuell 322,15 EUR. Nach Ansicht der Bankanalysten bietet dies Investoren ein Potenzial von +12,94%.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese...