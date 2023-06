Ansys Aktie: Mittelfristiges Kursziel bei 300,44 EUR

Die Ansys Aktie wird von Bankanalysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt durchschnittlich 300,44 EUR – eine Steigerung um +0,93% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 22.06.2023 legte die Ansys-Aktie um +0,19% zu

• Guru-Rating von Ansys liegt bei 3,63 nach zuvor ebenfalls 3,63

Ansys verzeichnete gestern einen Zuwachs von +0,19%. In den letzten fünf Handelstagen zeigt sich jedoch ein Rückgang von -3,30%, was auf pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Die Meinungen der Analysten sind geteilt: Während sieben Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Experte optimistisch ist und sie zum Kauf empfiehlt (insgesamt ca. +42%), halten acht Analysten das Wertpapier für neutral (“halten”). Drei weitere Empfehlungen fallen in die Verkaufskategorie.

Es bleibt abzuwarten...