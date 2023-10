Ansys Aktie: Laut Analysten falsch bewertet - Kursziel bei 322,36 EUR

Die Ansys Aktie hat gestern eine negative Entwicklung von -0,22% am Finanzmarkt hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug die Kursentwicklung -2,48%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Analysten sind der Ansicht, dass das wahre Kursziel für Ansys bei 322,36 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial von +17,12% besteht. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung der Aktie.

Von insgesamt 19 Analysten empfehlen sieben die Ansys-Aktie als starken Kauf und einer als Kauf. Neun Experten stufen sie als “halten” ein und nur zwei raten zum Verkauf. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt daher +42,11%.

Das bekannte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt unverändert einen Wert von 3,68 an.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die...