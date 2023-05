Ansys-Aktie: Kursziel auf 289,28 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Ansys wurde in der jüngsten Vergangenheit nach Meinung einiger Experten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 289,28 EUR und damit um -1,57% unter dem aktuellen Niveau.

• Am 28.04.2023 verzeichnete die Ansys-Aktie einen Rückgang um -0,28%

• Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 289,28 EUR

• Die durchschnittliche Guru-Bewertung von Ansys beträgt nunmehr 3,63 nach zuvor ebenfalls 3,63

In den vergangenen fünf Handelstagen musste die Aktie allerdings Verluste hinnehmen (-2,62%). Es scheint also momentan eine eher pessimistische Stimmung am Markt zu herrschen.

Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. So halten sieben Experten die Ansys-Aktie für einen “starken Kauf” und weitere sieben empfehlen zumindest den Kauf. Acht weitere haben eine...