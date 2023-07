Ansys Aktie: Kursziel bei 292,88 EUR - Analystenmeinungen

Die Ansys-Aktie wird von Experten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 292,88 EUR und damit um -5,76% über dem aktuellen Wert.

• Am 19.07.2023 lag die Kursentwicklung von Ansys bei -0,05%

• Guru-Rating nun bei 3,63 nach zuvor ebenfalls 3,63

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie des Unternehmens eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von +0,44%. Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Sie sehen in Ansys einen starken Kauf (7 Analysten), während nur wenige Experten die Aktie zum Verkauf empfehlen (3 Analysten).

Das positive Guru-Rating unterstützt diese Einschätzung zusätzlich.