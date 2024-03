Ansys Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Ansys wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ansys insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wurde. Die Kursprognose deutet auf ein Abwärtspotential von -12,08 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ansys aktuell bei 315,42 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs ging zuletzt bei 340,48 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +7,94 Prozent zur GD200-Linie darstellt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 49,56 zeigt an, dass die Ansys weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die RSI25-Einstufung von 44 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal.

Zusammenfassend ergibt sich für Ansys eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse und den Analystenbewertungen.