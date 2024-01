Ansys Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an zehn Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ansys gesprochen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret führte dies zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Aktienkurs von Ansys erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,7 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Überperformance von 12,6 Prozent darstellt. Auch im Branchenvergleich mit der Kategorie "Software" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 10,65 Prozent um 11,05 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ansys von 343,22 USD mit +10,5 Prozent Entfernung vom GD200 (310,61 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 298,78 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +14,87 Prozent beträgt. Auf Basis dieser Daten wird der Kurs der Ansys-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten ergibt sich für die Ansys laut Analysteneinschätzung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 3 Buc, 3 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Ansys liegt bei 305,83 USD, was einer erwarteten negativen Kursentwicklung von -10,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analysten-Untersuchung wird die Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" bewertet.