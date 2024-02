Ansys Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Ansys auf diese Faktoren hin untersucht und konnten feststellen, dass die Beitragsanzahl über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Ansys zeigt eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Ansys bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Ansys im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,5 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 554,65 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -3,39 Prozent, wobei Ansys aktuell 24,89 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator und zeigt, dass zuletzt vor allem positive Meinungen zu Ansys veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Ansys, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen zudem, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was auf dieser Ebene zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Ansys ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ansys-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,07 und ein Wert für den RSI25 von 59,52, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

