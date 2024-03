Ansys Aktie: Ist es vollbracht?

Die Ansys-Aktie wurde in den letzten Monaten intensiv von Anlegern diskutiert, wobei sich die Stimmungslage allmählich verbesserte. Dies führte zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Trotzdem wurde das Unternehmen insgesamt weniger diskutiert, was zu einem negativen "Schlecht"-Rating führte.

Die Bewertung der Analysten ergab im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für die Ansys-Aktie, basierend auf 4 Analystenbewertungen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt der durchschnittliche Kurszielwert bei 299,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -14,29 Prozent fallen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Ansys-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 60,05 insgesamt 14 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Dies führte zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führte. Allerdings zeigten statistische Auswertungen der historischen Daten einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führte.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment, trotz des negativen Ratings in Bezug auf die Intensität der Diskussionen.