Ansys Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das Unternehmen Ansys hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 21,82 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -2,88 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ansys im Branchenvergleich um +24,71 Prozent outperformed hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 579,63 Prozent, und Ansys lag mit 557,81 Prozent darunter. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Wer derzeit in Ansys investiert, kann eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche einem geringeren Ertrag von 2,24 Prozentpunkten entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ansys. Basierend auf statistischen Auswertungen von großen historischen Datenmengen ergibt sich eine "Gut"-Bewertung der Aktie. In den letzten zwei Wochen haben die statistischen Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, konkret handelte es sich um 6 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ansys liegt bei 58,85, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 59,42 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie weder als unter- noch als überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.