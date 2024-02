Ansys Aktie: Hilfe!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV legt nahe, dass eine Aktie preisgünstig ist, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Ansys liegt mit einem KGV von 60,06 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Abstand beträgt derzeit 3 Prozent, basierend auf einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 58. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Ansys in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung ersichtlich war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ansys daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigte die Analyse der Handelssignale mehrheitlich in die "Schlecht"-Richtung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung für Ansys abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 305,83 USD. Dies würde im Vergleich zum letzten Schlusskurs (330,98 USD) einem Rückgang von -7,6 Prozent entsprechen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Ansys-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 313,45 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 330,98 USD, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 329,1 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ansys-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus der technischen Analyse-Perspektive.