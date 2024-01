Ansys Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was auch Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien haben kann. Im Falle von Ansys haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und daher eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV der Ansys-Aktie 63,83, was 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Analysten bewerten die Ansys-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -9,9 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ansys daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Ansys mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche weist eine Rendite von 2,18 Prozent auf, was zu einer Differenz von -2,18 Prozent für die Ansys-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.