Ansys Aktie: Es wird konkret!

Anleger: Die Stimmung gegenüber Ansys ist positiv, da die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen vor allem von positiven Themen geprägt waren. Nur an vier Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Ansys-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefgreifende und automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Ansys insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ansys-Aktie liegt bei 34, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (41,87) zeigt, dass das Wertpapier weder über- noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Ansys.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Ansys nur wenig Aktivität aufweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfuhr eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Ansys-Aktie im vergangenen Jahr 479,73 Prozent unter dem Durchschnitt ihrer Branche "Informationstechnologie" und 900,44 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Software". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.