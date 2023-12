Ansys Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Ansys weist mit einem Wert von 52,71 ein deutlich günstigeres KGV als der Branchendurchschnitt in der Softwarebranche auf und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 60,94, was einem Abstand von 13 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen stufen wir die Ansys-Aktie als "Gut" ein.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Ansys-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Ansys-Aktie beträgt 13,79, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 46,02, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Ansys können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge sowie die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei nur eine geringe Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung für Ansys.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Ansys 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Softwarebranche. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.