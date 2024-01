Ansys Aktie: Aufgepasst!

Die Ansys-Aktie wird charttechnisch positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 328,27 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 311,88 USD (Abweichung von +5,26 Prozent) als auch über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 312,37 USD (Abweichung von +5,09 Prozent) liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Ansys ist "Neutral", basierend auf 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten. Dabei setzt sie sich aus 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung zusammen. Die Kursprognose von 305,83 USD ergibt ein Abwärtspotential von -6,83 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Ansys damit eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ansys waren in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Ansys liegt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ansys eine niedrigere Rendite von 0 % aus im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,2 %. Dadurch erhält sie eine Einstufung als "Schlecht".