Ansys Aktie: Alles völlig egal!

ANALYSE: Ansys mit "Schlecht"-Bewertungen für Dividende und KGV

Der amerikanische Softwarekonzern Ansys erhält von der Redaktion insgesamt schlechte Bewertungen hinsichtlich Dividende und KGV. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent liegt. Dies resultiert in einer negativen Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 63,83 liegt 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 56, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Daher erhält Ansys auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Der RSI liegt bei 21,18 und der RSI25 bei 36, was auf eine neutralere Situation hindeutet. Insgesamt wird Ansys daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Ansys im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,89 Prozent erzielt hat, was 32,86 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite mit 34,39 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.