Anstieg der Knot Offshore Aktie: So entwickelt sich das Unternehmen

Im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Knot Offshore-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 12,30 USD. Am letzten Handelstag wurde die Aktie mit einem Schlusskurs von 16,80 USD bewertet, was einen Unterschied von +36,64 Prozent darstellt. Die charttechnische Analyse führt in diesem Fall zu einer “Gut”-Bewertung. Insbesondere der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Chartanalyse häufig berücksichtigt und zeigt auch bei diesem Wert (16,80 USD) einen Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+181,58 Prozent). Somit ergibt sich insgesamt eine positive Beurteilung (“Gut”-Rating) für die Knot Offshore-Aktie aus Sicht der Charttechnik.

Knot Offshore-Aktie unterdurchschnittlich bewertet im Vergleich zur Branche

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie steht in direktem Zusammenhang mit ihrer...