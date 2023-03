Anstieg der Asml Aktie sorgt für Aufregung auf dem Markt

In den letzten drei Monaten hat Asml von 23 “Gut”, 4 “Neutral” und 1 “Schlecht” Bewertungen der Analysten erhalten, was im Durchschnitt zu einem “Gut”-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis bewerten die Studien des letzten Monats die Aktie als “Gut”. In diesem Zeitraum haben 22 Analysten den Titel als “Gut”, 6 als “Neutral” und nur einer als “Schlecht” eingestuft. Der durchschnittliche Kurszielwert für diese Aktie, basierend auf den Meinungen der Analysten, beträgt €730.05. Den aktuellen Schlusskurs von €601,60 berücksichtigt man dabei bereits – das bedeutet ein erwartetes Potenzial von +23.32% für die Aktie; eine klare Empfehlung zum Kauf aus dem Kreis der Experten also!

Geringe Dividendenrendite bei Asml im Fokus

Derzeit steht die Aktie von Asml mit einer Dividendenrendite von 1.63 Prozent etwas schlechter da als der...