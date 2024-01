Anson Resources Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anson-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Anson-Aktie liegt bei 87,5, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 61,54, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Index.

Die technische Analyse zeigt, dass die Anson-Aktie sowohl in einem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch in einem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 0,16 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,115 AUD liegt, was einer Abweichung von 28,13 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige Durchschnitt liegt mit 0,15 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 23,33 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Anson-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Anson-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergab, dass die Anson-Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung.