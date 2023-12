Anson Resources Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Aktienanalyse von Anson basierend auf technischen Indikatoren zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Beitragsanzahl und der positiven Stimmungsänderung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Anson-Aktie als neutral eingestuft wird, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich damit ein neutrales bis schlechtes Gesamtranking für die Anson-Aktie auf Basis der technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung.