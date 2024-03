Anshan Heavy Duty Mining Machinery tut es schon wieder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. In Bezug auf das KGV liegt der Wert von Willing New Energy mit 3797,65 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Maschinen". Die Aktie wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse im Internet können ebenfalls Einfluss auf die Aktienbewertung haben. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Willing New Energy eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Willing New Energy derzeit -8,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie auch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -33,39 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich hat Willing New Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -39,73 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 40,43 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.