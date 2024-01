Anshan Heavy Duty Mining Machinery tut es schon wieder?

Die Willing New Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,33 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,75 CNH, was einer Abweichung von -24,98 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,82 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Willing New Energy-Aktie bei -54,82 Prozent, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche von 1,68 Prozent liegt die Aktie um 56,5 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Willing New Energy-Aktie beträgt 0 Prozent, was 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Willing New Energy-Aktie zeigt einen Wert von 38 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 59,93 und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Willing New Energy-Aktie.