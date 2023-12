Die Anshan Heavy Duty Mining Machinery-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Willing New Energy ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 82,2 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 76,54 im überkauften Bereich. Aufgrund dieser Werte erhält Willing New Energy eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Willing New Energy derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 %. Damit erhält die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Willing New Energy-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Willing New Energy-Aktie aufgrund des überkauften RSI, der niedrigen Dividendenrendite, der neutralen Anleger-Stimmung und der charttechnischen Entwicklung.