Anshan Heavy Duty Mining Machinery Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Genesis Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Willing New Energy-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 52,59, was auf ein neutrales Signal hinweist, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet Willing New Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie. Die Differenz beträgt 1,52 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,52 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Willing New Energy zeigen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien registriert wurden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Willing New Energy für dieses Kriterium daher ein "Neutral".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Willing New Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,7 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,41 CNH liegt, was einem Unterschied von -29,18 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 11,96 CNH, während der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Willing New Energy-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.