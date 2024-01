Anshan Heavy Duty Mining Machinery Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Willing New Energy. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, weshalb dieses Kriterium als "Gut" bewertet wird. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet und erhält ebenfalls ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Willing New Energy mit einem Kurs von 12,16 CNH inzwischen +3,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,49 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Was die fundamentalen Kriterien betrifft, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Willing New Energy bei 3797,65, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird somit als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Willing New Energy ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 21,99, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 50,15, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

