Anshan Heavy Duty Mining Machinery Aktie: Immer langsam!

Die Dividendenpolitik von Willing New Energy wird von Analysten als schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen der Maschinenbranche negativ ist. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Willing New Energy-Aktie überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (RSI25) Basis. Daher erhält sie in diesem Punkt eine gute Bewertung. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Willing New Energy-Aktie daher eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

