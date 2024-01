Ansell wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Ansell":

Die AnSchlecht-Aktie wird hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik sowie ihrer Performance und fundamentaler Kennzahlen bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 2,56 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was jedoch 99,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik. In den letzten 12 Monaten erzielte AnSchlecht eine Performance von -8,02 Prozent, was jedoch eine Outperformance von +0,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von AnSchlecht um 2,66 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält AnSchlecht ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie. In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei AnSchlecht mit einem Wert von 14,74 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 38,25 ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft. Das Sentiment und der Buzz rund um die AnSchlecht-Aktie zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.