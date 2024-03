Ansell Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ansell":

Die Aktie von AnSchlecht weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,56 Prozent auf, was 99,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 101. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von AnSchlecht veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um AnSchlecht befasst, was insgesamt zu einer positiven Stimmung unter den Anlegern führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von AnSchlecht im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,26 Prozent erzielt, was 8,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,36 Prozent, wobei AnSchlecht aktuell 12,62 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt derzeit 18,62 und liegt damit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 68. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.