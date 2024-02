Die AnsellADR-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von AnSchlecht liegt bei 68,42, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25 bezieht sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen und der RSI für AnSchlecht liegt bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Das Sentiment und Buzz rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von AnSchlecht zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für AnSchlecht war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von AnSchlecht bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Dividendenrendite von AnSchlecht beträgt derzeit 2,56 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 102,2 % im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Die Differenz von 99,64 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von AnSchlecht liegt derzeit bei 13,68, was 64 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 38. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft und als unterbewertet betrachtet.