AnsellADR Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von AnSchlecht wird zum aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,27 bewertet, was 65 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen in der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von AnSchlecht als "Neutral" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 47,73 Punkten liegt, was weder überkauft noch überverkauft signalisiert. Der 25-Tage-RSI liegt jedoch bei 25,41, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von AnSchlecht beträgt derzeit 3,22 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 102,22 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der AnSchlecht-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -0,24 Prozent ergibt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen zeigt einen positiven Trend und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Insgesamt erhält die AnSchlecht-Aktie somit gemischte Bewertungen, wobei die fundamentale Analyse und die einfache Charttechnik zu einer "Gut"-Einstufung führen, während die Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet wird.