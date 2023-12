AnsellADR Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei AnSchlecht beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 26,92 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 27,81 im überverkauften Bereich. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende erreicht AnSchlecht eine Ausschüttung von 3,22%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (102,51%) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 99,29 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von AnSchlecht erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,86%, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor einen Wert darstellt, der 0,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -10,75%, womit AnSchlecht aktuell 5,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um AnSchlecht in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an positiven Kommentaren und eine gesteigerte Marktteilnehmer-Stimmung. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die gestiegene Diskussionsfrequenz und Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie.