AnsellADR Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse der AnSchlecht-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 25,06 AUD. Der letzte Schlusskurs (24,77 AUD) liegt in der Nähe dieses Wertes (-1,16 Prozent Unterschied), was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (23,57 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+5,09 Prozent), was zu einem positiven Rating führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist AnSchlecht mit 2,56 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (102,22 Prozent) auf. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt AnSchlecht mit einer Rendite von -8,02 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite von AnSchlecht mit 0,28 Prozent darüber, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für AnSchlecht einen Wert von 64,08 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als neutral bewertet.