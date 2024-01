AnsellADR Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von AnSchlecht verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,02 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche durchschnittlich um -7,62 Prozent, was bedeutet, dass AnSchlecht in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -0,4 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -10,44 Prozent, wobei AnSchlecht um 2,41 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält AnSchlecht ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass AnSchlecht mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,74 unter dem Durchschnittswert der Vergleichsbranche liegt. Dieser beträgt durchschnittlich 37, was einen Abstand von 61 Prozent darstellt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der AnSchlecht-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 25,08 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 24,96 AUD nur um -0,48 Prozent davon abweicht. Basierend auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 23,43 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +6,53 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die AnSchlecht-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei AnSchlecht festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb AnSchlecht in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend erhält AnSchlecht aufgrund der genannten Analysen in den verschiedenen Kategorien insgesamt ein "Neutral"-Rating.