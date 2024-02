AnsellADR Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die AnSchlecht-Aktie erfährt in letzter Zeit eine neutrale Bewertung sowohl aus technischer Analyse als auch aus fundamentalen Kriterien. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 24,42 AUD, während der aktuelle Kurs bei 24,13 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -1,19 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 24,53 AUD, was zu einer Bewertung als "Neutral" mit einem Abstand von -1,63 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die AnSchlecht-Aktie jeweils eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 69,23 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,05 Punkten und zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der AnSchlecht-Aktie einen Wert von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,32 als unterbewertet erscheint. Aus diesen fundamentalen Kriterien ergibt sich eine Bewertung als "Gut".

Insgesamt kann die AnSchlecht-Aktie als neutral bewertet werden, wobei sowohl technische als auch fundamentale Kriterien Berücksichtigung finden.