Anritsu Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Anritsu":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Anritsu wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20,98 Punkten, was darauf hinweist, dass die Anritsu-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 im neutralen Bereich, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Anritsu eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Anritsu-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +15,52 Prozent vom aktuellen Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Anritsu in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Diskussion über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Anritsu aufgrund der RSI-Bewertung, der charttechnischen Analyse und der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Bewertung.