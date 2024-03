Anritsu Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Anritsu":

Investoren: Die Diskussionen über Anritsu in den sozialen Medien geben klare Signale über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Aktuell überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Anritsu-Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anritsu-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 1188,2 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1286,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs mit 1267,41 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,51 Prozent). Hierbei ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Anritsu in Bezug auf die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität. Daher wird für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ist Anritsu daher als "Neutral"-Wert zu betrachten.

Relative Strength Index: Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 71,88 Punkten, was bedeutet, dass die Anritsu-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Werte und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Anritsu also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.